Positivo al Covid, va a Padova: indagato il marito della direttrice dello Spisal

Due tamponi positivi e l'obbligo di quarantena non sono bastati a tenerlo in casa. La sera del 21 febbraio Raffaele di Meo, 68 anni, ha violato l'isolamento fiduciario accompagnando sua moglie, appena guarita dal Covid, in auto fino a Padova. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti della Questura la mattina successiva in una stanza dell'hotel "Al Cason" in Via Sarpi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", alla polizia l'uomo ha spiegato di aver violato l'isolamento per accompagnare la moglie, attesa in città per fare da presidente nella Commissione incaricata di selezionare i nuovi medici del lavoro nella selezione in corso al cinema Rex di via Sant'Osvaldo. La consorte di Raffaele di Meo è infatti la nuova direttrice dello Spisal di Treviso, Angela Maffeo. La coppia arriva dalla provincia di Caserta e la dottoressa Maffeo aveva raggiunto Treviso a inizio anno per accettare il nuovo incarico, raggiunta dal marito poche settimane più tardi. Entrambi erano risultati positivi al Covid nei giorni successivi. Mentre la direttrice dello Spisal si era negativizzata l'11 febbraio il marito, secondo le forze dell'ordine, sarebbe dovuto rimanere in isolamento fino al 23 febbraio. La dottoressa Maffeo ha dichiarato alla Tribuna che il marito era ormai negativo dopo due settimane di isolamento e che non aveva voluto lasciarlo da solo a Treviso chiedendogli di accompagnarla fino a Padova. Una leggerezza che ora costerà quantomeno una sanzione al marito della dirigente, finito sotto inchiesta nelle indagini condotte dal pm padovano Benedetto Roberti.