Covid, Zaia: «Picco dei contagi a metà novembre, no a nuovi lockdown»

«Se questa nuova ondata di Covid durasse una novantina di giorni, come successo a marzo, vuol dire che il picco dei contagi dovrebbe arrivare a metà novembre. Speriamo sia così. Ad oggi sono 981 ricoveri negli ospedali del Veneto, 141 pazienti in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri). Nelle ultime persone 9 persone hanno perso la vita».

Luca Zaia inizia con queste parole il punto stampa di lunedì 2 novembre dalla sede della Protezione civile di Marghera. «In Veneto, ad oggi, non ci sono i presupposti per un nuovo lockdown. Sono convinto che il Governo debba prendere misure nazionali su assembramenti e altre attività, come le scuole. A livello regionale siamo pronti a fare nuove restrizioni ma non sul fronte delle attività produttive. Tanti cittadini hanno rispettato le regole ma c'è ancora chi se ne frega e ci ha fatto arrivare a questa nuova situazione. Ad oggi i ricoveri in ospedale sono la metà rispetto a quelli che avevamo a marzo ma la situazione non va sottovalutata - prosegue Zaia - Parlare di zone rosse in Veneto è difficile, i contagi sono diffusi un po' ovunque. Con il Governo non abbiamo deciso nulla, c'è stato solo un confronto, non penso saranno istituite per ora.

La scuola - prosegue Zaia - è di competenza del Governo. Se il nuovo Dpcm costringerà anche gli studenti di asili, elementari e medie alla didattica a distanza, abbiamo chiesto che venga concesso un congedo parentale dal lavoro al 100% per i genitori o che vengano comunque stanziati nuovi fondi per assumere una baby-sitter che controlli i loro figli mentre sono al lavoro. I tamponi ai medici di base arriveranno nei magazzini tra stasera e domani, inviati dal commissario Arcuri. Presumo quindi che entro questa settimana i tamponi saranno disponibili nei vari ambulatori. E' un servizio fondamentale e ringrazio ancora una volta i medici di base per questo servizio. Non vorrei passasse per un'azione coercitiva. Al momento comunque - conclude il Governatore - non abbiamo ricevuto misure certe da parte del Governo».

Il bollettino di Azienda Zero

Con 201 nuovi positivi nel bollettino di lunedì mattina, la provincia di Treviso si avvicina a quota 7mila contagi (6.846) ed è la zona con la situazione più preoccupante in tutto il Veneto. Nell'ultimo bollettino di Azienda Zero non si registrano nuovi decessi (379 dall'inizio dell'emergenza) e nessun nuovo ingresso nelle terapie intensive della Marca (attualmente sono 10 a Treviso e 3 a Conegliano). In area non critica sono 57 i ricoverati a Vittorio Veneto, 50 al Ca' Foncello di Treviso, 9 a Montebelluna e 9 al San Camillo di Treviso.

Il video della diretta