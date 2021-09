Covid tra i Los Massadores: il concerto-evento "All night Los" rinviato ad ottobre

I Los Massadores, band tutta trevigiana e portabandiera del dialetto veneto, già eletti trevigiani dell’anno 2011, volevano dedicare una giornata intera ai loro fans con un concerto/evento a Carbonera sabato 25 settembre dalle ore 18 presso Villa Maria. I “norcini del rock”, dopo parecchi “sold out” in questa estate corta ma piena di impegni, si sarebbero presentati ai loro fan per concludere questo tour estivo con la solita irrefrenabile goliardia che da sempre li contraddistingue ma, purtroppo, a causa del Covid che ha colpito alcuni membri dello staff il concerto-evento "All night Los" è stato rinviato alle 17 di domenica 3 ottobre. "Abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di non posticipare, ma riteniamo che il rispetto e la sicurezza di chi ci segue e collabora vengano prima di tutto. Ci scusiamo per il disagio e speriamo possiate lo stesso essere con noi! Vi chiediamo quindi di comunicarci se riconfermate o meno la prenotazione entro e non oltre domenica sera. Se non riceveremo nessun messaggio la prenotazione verrà automaticamente annullata" fanno sapere dalla band.