Post-Covid: il mondo dello sport scende in piazza per rilanciare l'attività sportiva

Sabato alle ore 11, in piazza dei Signori a Treviso, andrà in scena un presidio statico a cui parteciperanno varie società sportive del territorio trevigiano e per l'occasione saranno anche presenti il presidente del Coni provinciale di Treviso Mario Sanson, il sindaco Mario Conte, il vicesindaco Andrea De Checchi e alcuni rappresentanti del Comitato Paralimpico Veneto. Nell'occasione si discuterà di come far ripartire l'attività sportiva nel periodo post-Covid, per rilanciare così a 360° gradi lo sport su tutto il territorio della Marca trevigiana, il tutto al grido di "Lo sport deve continuare". Si precisa che chi vorrà partecipare dovrà rispettare le norme sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina.