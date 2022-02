Covid, via le mascherine all'aperto in tutta Italia da venerdì 11 febbraio

Da venerdì 11 febbraio finirà in tutta Italia l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, non solo nelle zone bianche ma in tutte le regioni. Ad annunciarlo, lunedì 7 febbraio, è stato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto alla trasmissione "Tagadà". L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione non solo nei luoghi al chiuso era stato prorogato dal Consiglio dei ministri lo scorso 31 gennaio. Nelle scorse ore, però, è stato annunciato il nuovo provvedimento.

«Si tratta di un segnale di fiducia e di ripartenza, ma non significa non agire con prudenza - aggiunge Costa - I cittadini da due anni rispettano le restrizioni e hanno aderito in maniera importante alla campagna delle vaccinazioni, è giunto il momento di dare segnali di positività». La decisione finale spetterà al ministro Speranza, pronto ad emanare un'ordinanza apposita: «È una discussione che sta avvenendo in queste ore, ma confido che si possa andare in questa direzione. Ripartiamo dal togliere le mascherine all'aperto indipendentemente dalle Regioni e dai colori».