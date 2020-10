Covid al matrimonio, 27 contagi su 80 invitati: 200 nuovi casi nella Marca

Continua a crescere la curva dei contagi in provincia di Treviso: il bollettino diffuso lunedì mattina, 19 ottobre, da Azienda Zero indicava 183 nuovi positivi, quello delle ore 17 ha registrato invece altri 17 casi per un totale di 200 nuovi positivi nella sola giornata di oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di questi, circa il 40% è risultato sintomatico. I restanti positivi sono invece, per la maggior parte, contatti di persone sintomatiche. Nessun nuovo focolaio nella giornata odierna, secondo quanto riportato dall'Ulss2 ma continua a far parlare il caso del cluster scoperto a un matrimonio nel Trevigiano, venuto alla luce nei giorni scorsi. Alcuni invitati erano risultati positivi ma oggi si sono registrate nuove positività tra i partecipanti alla festa e i casi sono saliti a 27 su 80 invitati. In provincia di Treviso le persone attualmente positive sono salite a 2049. 361 i decessi nella Marca dall'inizio dell'emergenza. I ricoverati in area non critica al Ca' Foncello sono 30, 25 i pazienti all'ospedale di Vittorio Veneto e 8 i ricoverati all'ospedale di comunità, sempre a Vittorio Veneto. Un solo paziente Covid in Terapia intensiva a Treviso a testimonianza che, per il momento, la situazione negli ospedali trevigiani rimane sotto controllo.