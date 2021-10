Covid: «Contagi in lieve aumento nella scuole»

«Contagi in aumento ma sotto controllo nelle scuole del Veneto: dal 15 settembre ad oggi sono stati trovati 2.327 studenti positivi e 141 casi tra il personale scolastico. In Veneto ci sono 800mila studenti mentre il personale scolastico regionale è composto da 107mila persone. I contagi sono dunque pochissimi rispetto alle cifre totali ma ogni caso positivo porta al tracciamento: in totale sono 35.379 i soggetti finiti in quarantena e in monitariggio dalla ripresa del nuovo anno scolastico». La dottoressa Francesca Russo inizia con questi dati il suo intervento al termine del punto stampa del presidente Luca Zaia, mercoledì 27 ottobre.

«Le Ulss del Veneto - continua la dottoressa Russo - hanno istituito delle corsie preferenziali nei Covid point (punti tampone) per gli studenti o il personale entrato in contatto con un positivo. In caso di classe in monitoraggio il nostro protocollo (dalla scuola elementare in avanti) prevede niente feste o attività sportive per dieci giorni ma lo svolgimento regolare delle lezioni in classe per gli studenti non positivi. Questa regola non vale per le scuole dell'infanzia (0-6 anni) dove, anche con un solo positivo, scatta la quarantena immediata per tutti. Nell'ultima settimana in Veneto 4.848 studenti sono finiti in quarantena e quasi 5mila in monitoraggio, dati leggermente in aumento rispetto alle ultime settimane» spiega la dottoressa Russo. Il 34% delle positività riguarda bambini iscritti in asili o scuole elementari.

Altra questione, invece, le "scuole sentinella": «Su 60 istituti presi in considerazione, per un totale di 16mila studenti coinvolti, il 70% si è sottoposto ai nostri tamponi molecolari salivari - conclude la dottoressa Russo - Di questi solo 7 ragazzi sono risultati positivi su 11.727 tamponi fatti».