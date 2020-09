Muore a 93 anni con febbre e sintomi influenzali: tre famiglie in isolamento

Da alcuni giorni aveva febbre alta e chiari sintomi influenzali: all'alba di martedì mattina, 29 settembre, un'anziana di 93 anni residente in località Collalbrigo a Conegliano ha perso la vita in casa.

Come riportato da Qdpnews, a dare l'allarme per prima è stata la figlia della donna che ha allertato il Suem 118 poco dopo le 5 di mattina. Il personale medico ha trattato il decesso come un sospetto caso di Coronavirus ma al momento l'Ulss 2 non ha dato nessuna conferma sulla positività della vittima. La 93enne era entrata in contatto solo con i familiari prima del decesso. Per questo motivo l'Ulss ha provveduto a mettere in isolamento preventivo ben tre nuclei familiari legati alle figlie e alle sorelle dell'anziana. I contatti stretti della donna sono stati sottoposti a tampone e messi in isolamento. In caso di esito positivo l'isolamento per loro verrà prolungato.