Covid, un nuovo decesso al Ca' Foncello: «Non era vaccinato»

Lunedì 16 agosto il bollettino di Azienda Zero ha registrato un nuovo decesso per Covid in provincia di Treviso. Si tratta, in realtà, di un uomo di 67 anni che aveva perso la vita nella giornata di sabato 14 agosto.

L'uomo non aveva ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino ed era ricoverato da tempo nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale trevigiano. Negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate in maniera irreversibile, costringendolo prima al ricovero in terapia intensiva e successivamente al tragico decesso, registrato solo oggi nel report di Azienda Zero. In queste ore la provincia di Treviso ha registrato anche due nuovi ricoveri Covid: il primo in terapia intensiva sempre all'ospedale di Treviso mentre il secondo paziente è stato ospedalizzato in area non critica all'ospedale di Vittorio Veneto.