Covid, nuovo decesso nella Marca: è un 67enne non vaccinato

Il bollettino di mercoledì 6 ottobre indica un nuovo decesso per Covid nella Marca. In terapia intensiva a Treviso restano due i pazienti ricoverati. Ventisette le classi in quarantena, 54 in monitoraggio

Il bollettino di mercoledì 6 ottobre registra un nuovo decesso per Covid in provincia di Treviso. Si tratta di un 67enne non vaccinato. In terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello restano ricoverati due pazienti: una è la lavoratrice romena contagiata nel focolaio in azienda a Guia di Valdobbiadene, il secondo ricoverato è invece un 40enne non vaccinato residente a Castelfranco Veneto. Entrambi sono in condizioni gravi ma stazionarie. In lieve aumento la situazione contagi nelle scuole della provincia dove l'Ulss 2 registra 54 monitoraggi e 27 quarantene.