Covid, 287 nuovi contagi nella Marca: morto un 85enne vaccinato

L'ondata di contagi da Covid-19 prosegue in Veneto, accompagnata da una risalita della pressione ospedaliera che resta comunque contenuta grazie alle vaccinazioni. Mercoledì 17 novembre il bollettino di Azienda Zero indica un lieve aumento del numero di pazienti in area non critica a livello regionale mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva. Negli ospedali del Veneto sono ricoverate in area non critica 349 persone (+24 rispetto a ieri), 303 delle quali ancora positive e 62 (-3) in terapia intensiva di cui 8 negativizzate.

La provincia di Treviso resta la seconda in Veneto per numero di nuovi contagi: 287 nelle ultime 24 ore. Solo Padova ne ha registrati di più (356). Le persone attualmente positive al virus nella Marca sono 2.432. Un nuovo decesso per Covid in ospedale a Vittorio Veneto: si tratta, secondo i dati forniti dall'Ulss 2, di un 85enne immunodepresso e con pluripatologie che si era vaccinato. Sul fronte delle vaccinazioni, invece, sono 14.907 le nuove dosi somministrate nelle ultime 24 ore in Veneto di cui 10.232 terze dosi e 1207 prime dosi. Nella Marca sono stati somministrati 2450 vaccini nelle ultime 24 ore.