Covid, quattro decessi nell'ultima settimana: «Uno di questi era vaccinato»

Il report di martedì 28 settembre dell'Ulss 2: quattro morti, tutti con patologie pregresse. Erano curati in casa, non in ospedale né in Rsa. L'unico vaccinato aveva ricevuto il monodose Johnson&Johnson

Sono quattro i nuovi decessi per Covid registrati martedì 28 settembre nel bollettino di Azienda Zero. L'Ulss 2 specifica però che si tratta di morti avvenute non nelle ultime 24 ore ma nel corso dell'ultima settimana.

Uno di questi è il 69enne morto ieri, lunedì 28 settembre, dopo oltre un mese di ricovero. Gli altri tre casi riguardano: un uomo di 88 anni deceduto la scorsa settimana, un uomo di 82 anni deceduto ieri e una donna di 81 anni deceduta il 24 settembre. Tutti e quattro i deceduti avevano altre patologie pregresse oltre al Covid ed erano ricoverati in casa, non in ospedale o nelle Rsa. Tra questi uno dei deceduti era stato tra i primi vaccinati con il monodose Johnson&Johnson, gli altri tre non erano vaccinati. 1063 sono invece i positivi al Covid in provincia di Treviso, 67 di questi trovati nelle ultime 24 ore. Ricoveri ospedalieri in calo contenuto ma costante con un solo paziente in terapia intensiva a Treviso e uno all'ospedale di Vittorio Veneto.