Covid, annullato il mercatino natalizio di Crocetta del Montello

Con la curva dei contagi da Covid-19 in aumento in tutta Italia, l’Amministrazione Comunale di Crocetta del Montello come altre realtà locali, si è trovata a dover fare i conti con il virus e riprogrammare i tradizionali appuntamenti. A farne le spese è “Verso Natale 2020”, il tradizionale mercatino natalizio in programma l’8 dicembre lungo via Erizzo. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini in questo delicato momento la Giunta guidata da Marianella Tormena ha quindi deciso di annullare l’evento per evitare assembramenti o occasioni di contagio.

Nata nel 2005, la manifestazione natalizia mirava a promuovere le attività commerciali del Comune e far conoscere le realtà associative di volontariato del territorio in uno dei momenti più belli e caratteristici dell’anno. Per evitare assembramenti e non mettere in pericolo la salute dei cittadini di Crocetta del Montello, quest’anno non si ripeterà questo appuntamento. Quella di annullare “Verso il Natale” è stata una decisione sofferta soprattutto dopo un anno difficile dove sarebbe stato importante vivere un momento di aggregazione e unione per tutta la comunità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ci dispiace dover annullare un evento che è motivo di aggregazione per esercenti e associazioni – commenta la decisione il Vicesindaco Giancarlo Fritz - Purtroppo, non possiamo creare alcuna situazione di contagio, dobbiamo salvaguardare la salute dei nostri cittadini in questo momento particolarmente difficile».