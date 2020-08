Covid in casa di riposo San Pio X, nuovi casi in aumento nella Marca

Sedici nuovi positivi in provincia di Treviso, giovedì mattina 13 agosto, a cui vanno sommati 7 positivi aggiuntisi nel pomeriggio per un totale di 23 nuovi casi di Coronavirus nella sola giornata di oggi.

Tra questi l'Ulss 2 segnala una persona asintomatica rientrata dalla Romania, un sintomatico rientrato dalla Costa Azzurra, tre contatti di positivi di area balcanica, due familiari di un positivo italiano, un contatto di positivo sudamericano, un lavoratore legato al cluster dell'azienda trevigiana, due congiunti macedoni, asintomatici (tampone fatto in occasione dell'accesso ospedaliero), un italiano sintomatico e un indiano sintomatico. Oltre a questi ci sono 4 postivi tra gli ospiti della casa di riposo "San Pio X" a Cordignano, emersi nell’ambito del consueto screening previsto x ospiti e operatori Rsa. Tutti i positivi sono stati messi in isolamento domiciliare. Sempre secondo il bollettino delle ore 17 sono 473 le persone attualmente positive al virus nella Marca, 1283 invece le persone in isolamento domiciliare di cui solo 20 sono positive con sintomi al virus. I ricoverati in area non critica al Ca' Foncello sono 4, una sola persona ricoverata invece nel reparto di Terapia intensiva. 54 i nuovi casi positivi a livello regionale nella giornata odierna. Sono quasi 21mila i positivi dall'inizio dell'emergenza.