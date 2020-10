Electrolux, operaia positiva al Covid dopo una festa di matrimonio

Un'operaia dell'Electrolux di Susegana è risultata positiva al Covid-19 dopo aver partecipato lo scorso weekend, come invitata, a una festa di matrimonio dove uno degli invitati era positivo. La notizia trapela dalla pagina "Skatenati Electrolux" che, nel pomeriggio di martedì 20 ottobre, hanno annunciato la positività della lavoratrice, impiegata nel reparto tecnologico dello stabilimento.

A raccontare la vicenda nel dettaglio ai nostri microfoni è Augustin Breda, rappresentante sindacale Fiom: «La dipendente dello stabilimento di Susegana è stata sottoposta a un primo tampone nei giorni scorsi dopo che uno degli invitati al matrimonio era risultato positivo al Covid. Il primo test aveva dato esito negativo ma, dopo il secondo tampone effettuato nelle scorse ore, l'operaia è risultata positiva. Per fortuna la dipendente non era più rientrata a lavoro dopo aver partecipato alla festa di nozze». I suoi contatti stretti, nel frattempo, sono stati messi in quarantena. A preoccupare è però la situazione del marito dell'operaia, anche lui impiegato a Susegana (nel reparto Prototipi). L'uomo si trova in isolamento insieme alla moglie ma, a inizio settimana, era andato regolarmente al lavoro. Se il suo tampone darà quindi esito positivo nelle prossime ore, anche per tutti i suoi contatti stretti (compresi i colleghi di reparto) si profilerebbe uno screening obbligatorio per capire se l'uomo abbia contagiato altri dipendenti Electrolux.