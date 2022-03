Zoppas Arena, il punto tamponi sarà trasferito a San Vendemiano

Continuano ad aumentare i contagi nella Marca, soprattutto in ambito scolastico dove, mercoledì 23 marzo, sono 488 le classi della provincia con provvedimenti, di cui 48 in quarantena. 572 i nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore dall'Ulss 2, mentre sono 9.492 le persone attualmente positive al virus in provincia di Treviso.

Lunedì 28 marzo però, vista la significativa riduzione degli accessi nelle ultime settimane, il punto tamponi della Zoppas Arena a Conegliano verrà chiuso. L'attività di testing per il distretto Pieve di Soligo sarà trasferita al vax point di San Vendemiano, presso l’ex supermercato Eurospar di via Italia 143, dov'è stata ricavata un’area dedicata ai tamponi con accesso indipendente. A San Vendemiano confluiranno, ovviamente, tutte le prenotazioni già fissate alla Zoppas Arena. Restano operativi, con il consueto orario i punti tampone di Treviso, Altivole e Oderzo. Per accedere ai Covid Point è necessaria la prenotazione, effettuabile tramite il sito web dell’Ulss 2, seguendo le istruzioni indicate. Nel caso in cui l’utente non possa prenotare online è disponibile il numero dedicato del call center aziendale allo 0422 210701, digitando 0.

Gli orari dei Covid point