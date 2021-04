Accessi in calo: l'Ulss 2 chiude il Covid point di Vittorio Veneto

Da lunedì 19 aprile, a causa del numero ridotti di accessi al punto tampone, sarà sospesa l’attività del Covid Point su prenotazione dell’ospedale di Vittorio Veneto. I residenti nella zona del Vittoriese potranno far riferimento al punto tamponi della Zoppas Arena di Conegliano se dovranno sottoporsi al tampone. I dati delle ultime settimane nella Marca sono in costante miglioramento sul fronte dei ricoveri ospedalieri e nel numero di positivi in isolamento, due fattori chiave per alleggerire l'attività dei punti tampone.