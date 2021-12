Punti tampone comunali per gli studenti: l'Ulss 2 chiede aiuto ai sindaci

Punti tampone nei Comuni per il rientro degli studenti a scuola: in questi giorni l'Ulss 2 ha chiesto ai sindaci della Marca di allestire dei Covid point per eseguire gli screening su bambini e ragazzi contagiati in classe.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'idea è nata da un confronto tra il sindaco di Zero Branco, Luca Durighetto, e Roberto Rigoli, direttore sociosanitario dell'Ulss 2. Nella conferenza dei sindaci di mercoledì scorso, Francesco Benazzi, ha chiesto a tutti i primi cittadini della Marca di individuare una struttura da adibire a punto tamponi comunale per le scuole. I municipi dovranno dare la loro disponibilità entro il 31 dicembre. I primi screening scolastici dovrebbero partire tra il 7 e il 10 gennaio, quando riprenderanno le lezioni dopo le vacanze di Natale. L'azienda sanitaria fornirà ai Comuni i tamponi e tutti gli strumenti necessari per lo screening. Gli esiti verranno caricati sulla piattaforma regionale per completare il tracciamento. Il Comune di Paese punta ad allestire il nuovo Covid Point nella palestra di via Olimpia, davanti alla stazione dei carabinieri.

Sono 12mila i ragazzi delle scuole della Marca interessati da questa novità. L'obiettivo è ridurre le code ai Covid Point che, nei giorni scorsi, hanno raggiunto gli 11.380 tamponi in 24 ore. Il sistema comunale per le scuole è già stato sperimentato a Zero Branco, dove è stata raccolta la disponibilità a titolo volontario di una decina tra medici e infermieri. Qui gli alunni delle scuole sono già stati sottoposti al tampone di controllo nella sala consiliare del municipio. Il nuovo servizio, dedicato alle scuole, sarà accessibile anche a persone con particolari criticità segnalate dagli uffici comunali.