Quattro Covid point aperti nella Marca a Capodanno e per l'Epifania

In base al calendario per le festività natalizie, i Covid point dell'Ulss2 avranno nuovi orari per Capodanno e per l'Epifania. Quattro i punti tamponi che resteranno aperti nelle due giornate festive mentre il covid point notturno all'ex Dogana di Treviso sarà sempre attivo, con il consueto orario dalle 20 alle 7. Nelle giornate festive l'Ulss raccomanda, per evitare attese prolungate, di accedere ai covid point solo in caso di urgenze accertate.

I nuovi orari

31 dicembre 2020

Dalle ore 7 alle 19 saranno aperti Treviso, Altivole e Conegliano

Dalle ore 7 alle 17 sarà operativo il Covid point a Dosson di Casier

Dalle ore 7 alle 13 Oderzo e Castelfranco Veneto (ospedale)

Dalle ore 8 alle 19 Castelfranco Veneto (Parcheggio discoteca Melody)

1 gennaio 2021

Dalle ore 7 alle 13: Treviso (Ex dogana), Altivole (Ex Velo), Conegliano (Zoppas Arena) e Oderzo (Foro Boario)

6 gennaio 2021

Dalle ore 7 alle 13: Treviso (Ex dogana), Altivole (Ex Velo), Conegliano (Zoppas Arena) e Oderzo (Foro Boario)