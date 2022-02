Tamponi, calano gli accessi: il Covid point della Dogana chiuderà alle 19

Accessi in calo nei punti tampone della provincia di Treviso, grazie anche al potenziamento del progetto di screening scolastico comunale messo a punto dal dottor Rigoli in collaborazione con i sindaci del territorio. Martedì 1º febbraio l'Ulss 2 ha annunciato alcune importante rimodulazioni dell’attività dei Covid point che scatteranno da giovedì 3 febbraio:

Treviso : il Covid point dell’ex Dogana di Treviso anticiperà la chiusura alle ore 19.

: il Covid point dell’ex Dogana di Treviso anticiperà la chiusura alle ore 19. Conegliano: sarà disattivato il Punto tamponi riservato agli studenti attivo al distretto di Via Galvani, con accorpamento dell’attività alla Zoppas Arena.

L’Ulss 2 si riserva di apportare ulteriori modifiche a sedi e orari a seconda dell’andamento della curva epidemiologica. Eventuali modifiche saranno comunicate attraverso il sito web e i canali social dell'azienda sanitaria. Le fasce orarie di accesso ai Covid point, a seguito dell’attivazione del portale di prenotazione per coloro che devono uscire dall’isolamento, sono differenziate tra prenotati e non prenotati come indicato nella tabella sottostante.