Covid Point aperti durante le feste di Natale: il calendario dell'Ulss 2

Covid Point aperti anche durante le festività natalizie nella Marca. L'azienda sanitaria Ulss2 ha pubblicato il calendario con tutti gli orari per le prossime feste. Il Covid Point notturno all'ex Dogana di Treviso resterà sempre aperto, dalle ore 20 alle 7 del mattino. I punti tampone non indicati nelle varie date sono, ovviamente, da considerarsi chiusi:

Il calendario

25 dicembre 2020: dalle ore 8 alle 11 - Treviso - Zona Ex Dogana

26 dicembre 2020: dalle ore 7 alle 13 - Treviso - Zona Ex Dogana, Altivole (Ex Velo), Conegliano (Zoppas Arena), Oderzo (Foro Boario).

31 dicembre 2020: dalle ore 7 alle 19 - Treviso, Altivole, Conegliano e Casier

Dalle ore 7 alle 13 - Oderzo e Castelfranco Veneto (Ospedale)

Dalle ore 8 alle 19 - Castelfranco Veneto (Melody)

Dalle ore 8 alle 16 - Vittorio Veneto (Ospedale)

1 gennaio 2021: dalle ore 7 alle 13 - Treviso - Zona Ex Dogana, Altivole (Ex Velo), Conegliano (Zoppas Arena), Oderzo (Foro Boario).

6 gennaio 2021: dalle ore 7 alle 13 - Treviso - Zona Ex Dogana, Altivole (Ex Velo), Conegliano (Zoppas Arena), Oderzo (Foro Boario).