Covid, martedì apre il nuovo Punto Tamponi all'ospedale di Vittorio Veneto

Sarà operativo da martedì mattina, al piano terra dell’ospedale di Vittorio Veneto, il nuovo Punto tamponi per gli assistiti del vittoriese, attivato grazie alla disponibilità del dr Giuseppe Rizzotto, primario emerito dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del nosocomio di Costa. L’ambulatorio sarà accessibile, esclusivamente su prenotazione, per gli utenti in possesso di impegnativa del medico curante o di prescrizione scritta al tampone da parte del Sisp, con i seguenti orari: lunedì 8-16, martedì 8-12, mercoledì 8-12, giovedì 8-16 e venerdì 8-12. La prenotazione va effettuata tramite il sito dell’Ulss 2, al seguente link, selezionando Prenotazione on line tamponi.

I locali individuati per il Punto tamponi sono, in attesa che venga allestita una tenda della Protezione Civile, nella sala d’attesa dell'ambulatorio di Ortopedia, al piano terra, con ingresso dedicato accanto al Pronto Soccorso e percorso separato rispetto alla piastra ambulatoriale. Si tratta di locali attualmente non utilizzati per l’attività di Ortopedia, trasferita a Conegliano in concomitanza con la trasformazione del nosocomio di Costa in Covid hospital. Il team tamponi vittoriese sarà costituito, oltre che dal dr Rizzotto, da due operatori socio sanitari.

“Al dr. Rizzotto va il più sentito ringraziamento per essersi messo a disposizione in un momento di emergenza per il sistema sanitario – commenta il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - Poter contare sulla disponibilità e professionalità di medici e infermieri in pensione è estremamente importante per far fronte a una situazione di notevole impegno che vede gli operatori sanitari lavorare senza sosta per garantire tracciamento e cure alla popolazione”.

Il Distretto Pieve di Soligo, oltre che sull’attivazione del nuovo Punto tamponi di Vittorio Veneto può contare anche sul potenziamento del Covid point di Conegliano: “Alla Zoppas Arena è presente, da lunedì, anche l’Esercito per supportare il nostro personale - spiega Benazzi - I risultati del potenziamento si sono visti subito, con un’ulteriore significativa riduzione dei tempi d’attesa, che questa mattina non superavano la mezzora”. L’Esercito è operativo al Covid point di Conegliano, a supporto della task force dell’Ulss 2, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.

Inoltre, considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica e al fine di contenere il pericolo di contagio, in osservanza alle recenti disposizioni regionali, sono state definite una serie di misure restrittive circa l’operatività all’interno delle strutture ospedaliere e dei poliambulatori di tutto il territorio dell’Azienda Ulss 2.

Prestazioni già prenotate

Sono garantite tutte le prestazioni prenotate nelle strutture non ospedaliere: poliambulatori, sedi ambulatoriali distrettuali, strutture private accreditate, ORAS. Da martedì 10 novembre nelle strutture ospedaliere verranno garantite solo le prestazioni con priorità U (Urgente entro 72 ore) e B (Breve, entro 10 giorni), le visite di controllo entro 10 gg, i percorsi materno-infantili (prestazioni in gravidanza e a carico dell’età pediatrica), i percorsi oncologici e le prestazioni inerenti la salute mentale, le prestazioni di radiologia ed oculistica. Gli utenti le cui prenotazioni verranno sospese riceveranno apposita comunicazione. Sono garantite le attività chirurgiche indifferibili e le attività di screening oncologico Sempre da martedì 10 novembre viene sospesa l’erogazione delle prestazioni prenotate in libera professione intramoenia: gli utenti le cui prenotazioni verranno sospese riceveranno apposita comunicazione.

Prestazioni prenotabili da martedì 10 novembre

Per le strutture ospedaliere, saranno prenotabili solo prestazioni ambulatoriali per visite ed esami diagnostici con classi di priorità U e B, le visite di controllo entro 10 gg, i percorsi materno-infantili (prestazioni in gravidanza e a carico dell’età pediatrica), i percorsi oncologici e inerenti la salute mentale, le prestazioni di radiologia e oculistica. Per le strutture non ospedaliere l’attività di prenotazione rimane invariata. Viene sospesa la prenotazione dell’ attività in Libera professione intramoenia I prelievi sono garantiti ma esclusivamente previa prenotazione. Vengono accettati senza prenotazione solo gli utenti con impegnativa che riporta la richiesta URGENTE del prescrittore.

“La nostra comunità sta vivendo un momento delicato e importante - commenta il Direttore Generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi - dobbiamo prevenire con la massima determinazione ogni ulteriore possibilità di contagio, per questo dobbiamo adottare misure più restrittive. Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi e li ringraziamo per la preziosa e responsabile collaborazione. Colgo l’occasione per ricordare a tutti l’importanza di utilizzare le mascherine, di rispettare la distanza di sicurezza e di lavarsi frequentemente le mani”.