Covid point e centri vaccini: orari ridotti per il 25 aprile

Orari di apertura ridotti per i Covid point e i centri vaccini dell'Ulss 2. Lunedì 25 aprile, festa della Liberazione, i punti tampone saranno operativi con orario ridotto, dalle 8 di mattina a mezzogiorno. Anche il centro vaccini all'ex Maber di Villorba sarà attivo dalle 8 a mezzogiorno, mentre i centri vaccinali di Asolo, San Vendemiano e Ormelle rimarranno chiusi. Mercoledì 27 aprile, festa di San Liberale patrono di Treviso, l’orario di apertura dei centri vaccinali e dei Covid point sarà invece quello consueto dei giorni feriali.

Per accedere ai punti tampone è necessaria la prenotazione, effettuabile tramite il sito web dell’Ulss 2, seguendo le istruzioni indicate. Nel caso in cui l'utente non possa prenotare online è disponibile il numero dedicato del call center aziendale al numero 0422 210701 digitando 0.