Polizia locale di Conegliano, un'agente e una dipendente positive al Covid

Due casi di Coronavirus al Comando della Polizia locale di Conegliano. Un'agente di pattuglia e una dipendente d'ufficio sono finite in isolamento domiciliare a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.

A darne notizia è il Comandante Claudio Mallamace che conferma la positività delle due dipendenti: «Il primo caso risale ormai a due settimane fa - spiega - Una nostra agente ha scoperto che il figlio era risultato positivo a scuola, il tampone ai familiari ha fatto poi emergere anche la sua positività. Nonostante siano passate ormai due settimane dal tampone la nostra agente si trova ancora in isolamento domiciliare e non è potuta tornare in servizio. Il secondo caso di positività l'abbiamo scoperto invece solo un paio di giorni fa. Si tratta di una dipendente degli uffici del Comando e non di un'agente. Anche per lei è scattato subito l'isolamento. Entrambe potranno tornare in servizio non appena si negativizzeranno - conclude Mallamace - I due casi ci hanno portato ad attivare subito tutti i protocolli anti-Covid necessari. Tredici agenti sono stati sottoposti al test del tampone risultando negativi e tutte le volanti della Polizia locale sono state sanificate. La nostra prerogativa è che non si creino focolai all'interno del Comando non solo per la nostra salute ma anche per tutelare i cittadini con cui gli agenti possono entrare in contatto».