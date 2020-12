Covid, 399 nuovi positivi e nove decessi in provincia di Treviso

Nove nuovi decessi in provincia di Treviso (sono 894 dall'inizio dell'emergenza) e 399 nuovi positivi. Il bollettino di Azienda Zero per la giornata di lunedì 28 dicembre registra numeri in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. 210 i nuovi contagi nel report di lunedì mattina, altri 189 in quello di oggi pomeriggio.

I casi attualmente positivi nella sola provincia di Treviso sono 14.991 (90695 in tutto il Veneto). Solo nella Marca ieri i positivi erano 15.510. Scende anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono 46 (uno in meno di ieri): 26 al Ca' Foncello di Treviso, 10 a Vittorio Veneto, 5 a Conegliano, 3 a Montebelluna, 2 a Oderzo. In area non critica: 127 pazienti a Vittorio Veneto, 100 al Ca' Foncello a Treviso, 105 a Montebelluna, 56 al San Camillo di Treviso, 37 a Oderzo, 23 a Motta di Livenza, 21 a Conegliano. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (27) e Vittorio Veneto (25).