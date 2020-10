Covid nella Marca, 242 nuovi positivi sabato: «Solo il 45% ha sintomi»

Aumentano in maniera esponenziale i contagi in provincia di Treviso. Sabato mattina, 17 ottobre, il bollettino diffuso da Azienda Zero registrava un impennata di 169 nuovi casi a cui si sono sommati, nel bollettino delle ore 17, altri 73 positivi per un totale di 242 persone in una sola giornata. «L'aumento esponenziale di oggi - spiegano dall'Ulss 2 - è dovuto in parte all'individuazione di due nuovi focolai. Và precisato però che i sintomatici che sono circa il 45% del totale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I focolai emersi sabato 17 ottobre sono stati individuati in un coro del Coneglianese con 18 positivi su 35. Il secondo caso si è restrato in un’azienda del Trevigiano che, nei giorni scorsi, aveva fatto tamponi privatamente ai propri dipendenti. Da qui sono emerse numerose positività il cui numero esatto non è però ancora stato comunicato all'azienda sanitaria. Un'altra classe di una scuola dell’infanzia è finita in quarantena dopo la positività di alcuni bimbi iscritti. Spiega ancora l'Ulss 2: «I casi positivi saranno in aumento esponenziale continuo da ora in avanti dal momento che ogni positivo ne contagia circa tre. L'appello a tutti i cittadini, ora più che mai, rimane quello di indossare il più possibile le mascherine, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti superflui. Nella Marca le persone in isolamento sono salite a 3404 di cui 1120 positive al virus (444 sono sintomatiche). Ancora sotto controllo, infine, la situazione negli ospedali della provincia di Treviso. Nessun paziente ricoverato in Terapia intensiva, al Ca' Foncello, in area non critica, sono ricoverate 26 pazienti, 12 a Vittorio Veneto e 8 nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto.