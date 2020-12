Covid, superati i 90mila positivi in Veneto: altri dieci decessi nella Marca

Sono 869 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso. Mercoledì 30 dicembre il bollettino di Azienda Zero indica 327 nuovi casi nel report di questa mattina e altri 542 nuovi positivi oggi pomeriggio. Un dato a cui si aggiungono dieci nuovi decessi in più rispetto alla giornata di ieri (in provincia di Treviso sono 920 i morti dall'inizio della pandemia).

Torna a salire il numero di trevigiani attualmente positivi: sono rispetto 14.788 ai 14.660 di ieri. (90.117 in tutto il Veneto). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (due in più rispetto a ieri): 27 al Ca' Foncello di Treviso, 9 a Vittorio Veneto, 6 a Conegliano, 5 a Montebelluna, 2 a Oderzo. In area non critica continua a crescere il numero dei ricoverati in quasi tutti gli ospedali della provincia con: 119 pazienti a Vittorio Veneto, 100 al Ca' Foncello a Treviso, 110 a Montebelluna, 86 al San Camillo di Treviso, 39 a Oderzo, 22 a Motta di Livenza, 25 a Conegliano. Numeri a cui vanno aggiunti i pazienti ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (24) e Vittorio Veneto (21).