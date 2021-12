Covid, ricoveri in aumento: l'Ulss 2 riapre l'ospedale di comunità

Salgono a 212 ricoverati negli ospedali della provincia di Treviso, +17 rispetto a ieri. 14 i pazienti in terapia intensiva. «Nelle ultime settimane la media di nuovi ricoveri va dagli 8 ai 12 pazienti al giorno» spiega il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi.

«Da domani, martedì 7 dicembre, attiveremo 28 posti letto Covid presso l'ospedale di comunità di Treviso, che era stato chiuso nei mesi scorsi. Stiamo prevedendo anche altri posti letto per i ricoveri: secondo le stime dei nostri collaboratori, infatti, dovremmo raggiungere il picco verso Natale con circa 280 ricoveri complessivi, una situazione simile a quella di Padova. Speriamo di non dover chiudere i reparti ordinari - continua Benazzi - Per ora la curva è ancora in crescita».

Secodo i dati riportati dall'Ulss 2 il 18% dei ricoverati nella Marca è vaccinato con due dosi. «Si tratta di persone anziane vaccinate all'inizio della campagna vaccinale. Per loro l'efficacia del vaccino sta diminuendo molto. L'età media dei ricoverati va invece dai 50 ai 75 anni». Nei prossimi giorni l'Ulss 2 aprirà un nuovo centro vaccini nell'area di Conegliano. «Stiamo trattando con due privati ma non abbiamo ancora individuato l'area esatta del nuovo vax point» conclude il direttore generale. Raddoppiato, nel frattempo, il numero di prime dosi inoculate dall'Ulss 2: da una media di 350-400 al giorno siamo passati a circa 800-1000 prime dosi giornaliere per effetto dell'entrata in vigore del Super Green Pass. Ridotti nei Covid point invece, i tamponi a pagamento per ottenere la certificazione verde semplice.