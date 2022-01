Covid, ospedali sotto pressione: «Treviso a 50 ricoveri dalla Fase 5»

Gli ospedali dell'Ulss 2 si stanno avvicinando alla "Fase 5" di emergenza per numero di pazienti ricoverati: «Ad oggi mancano in totale 50 ricoveri perché i nostri ospedali entrino nella fase più critica che rischia di sospendere la maggior parte delle attività extra Covid, come successo nel 2020, all'inizio della pandemia».

A dirlo, martedì 11 gennaio, è il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, intervenuto insieme al dottor Stefano Formentini, direttore della Funzione ospedaliera. «Rispetto a gennaio 2019 e 2020 le prestazioni specialistiche sono stare ridotte del 10.89% (circa 15mila in meno) mentre, nell'ultimo mese e mezzo sono già 1.397 gli interventi chirurgici sospesi a causa della quarta ondata - spiega il dottor Formentini - Ad oggi, in piena Fase 4, stiamo riuscendo a garantire ancora l'attività dei punti nascite, gli interventi oncologici e tutte le urgenze. Al Ca' Foncello abbiamo dovuto chiudere, a causa della pandemia, l'area di day surgery, accorpare l'Ortopedia donne e sospendere l'attività del reparto di Urologia. Inoltre gli ospedali di comunità di Treviso e Vittorio Veneto sono stati interamente dedicati ai pazienti Covid».

Per far fronte all'aumento dei ricoveri l'Ulss 2 sta mettendo in atto una nuova riorganizzazione degli ospedali: al Covid hospital del San Camillo di Treviso è stato chiesto di portare a 66 i posti letto dedicati a pazienti Covid. Altri 10 posti saranno ricavati al Guicciardini di Valdobbiadene. La sfida più importante sarà però quella di trasferire i pazienti negativizzati nei centri servizi della provincia in modo da liberare letti negli ospedali. A Casa Fenzi saranno attivati 29 posti letto per pazienti non Covid. «Non possiamo escludere nulla - conclude Benazzi - ma con queste misure speriamo di riuscire ad evitare il passaggio degli ospedali alla Fase 5».