Covid, pochi anziani con la quarta dose: «Due nuovi ricoveri in terapia intensiva»

Non si fermano i contagi Covid in provincia di Treviso: il bollettino di lunedì 19 settembre parla di 110 nuovi contagi e 4.276 persone attualmente positive al virus nella Marca. «La ripresa della scuola in presenza c'entra poco - spiega il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi -. Il vero problema è che abbiamo ancora pochi Over 70 vaccinati con la quarta dose. Negli ospedali non riusciamo ad avere meno di 35 ricoverati positivi al virus e, negli ultimi giorni, abbiamo avuto due nuovi ricoveri in terapia intensiva. Si tratta di due 70enni non vaccinati le cui condizioni di salute si sono aggravate dopo un primo ricovero in Malattie infettive». I nuovi vaccini bivalenti non stanno venendo somministrati con i numeri sperati dall'Ulss 2: «Stiamo somministrando tra le 200 e le 250 dosi al giorno - continua Benazzi -. Vorremmo aumentare questi numeri nelle prossime settimane chiedendo a quanti più Over 60 di vaccinarsi subito con la quarta dose in modo da evitare un eventuale intasamento degli ospedali nei mesi invernali».

In queste ore l'Ulss 2 ha registrato anche un nuovo caso di vaiolo delle scimmie, il paziente sta venendo seguito a domicilio mentre, in chiusura, è stato dato un importante aggiornamento sulle vaccinazioni antinfluenzali: «La prossima settimana incontreremo i medici di famiglia: l'obiettivo è vaccinare il 75% degli Over 60 residenti nella Marca. I vaccini dovrebbero arrivare dai primi di ottobre in Veneto - conclude Benazzi -. già nelle prossime settimane quindi potremmo iniziare vaccinando i nostri collaboratori e le persone fragili».