Covid, 12 nuovi ricoveri tra sabato e domenica: «Serve attenzione»

Contagi e ricoveri Covid ancora in aumento nella Marca: «Tra sabato 1 e domenica 2 ottobre abbiamo ricoverato in ospedale dodici persone con sintomi legati al virus - spiega il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi -. Salgono quindi a 60 in tutto i pazienti positivi ricoverati negli ospedali della provincia».

Non solo i nuovi ricoveri, anche i contagi restano in aumento: 205 nelle ultime 24 ore ma con un tasso di incidenza salito a oltre 500 casi su 100mila abitanti. La fascia d'età più colpita è quella dei 50enni (50-59 anni) con un'incidenza che sfiora i 600 casi su 100mila. «Al momento non registriamo focolai o cluster particolari - conclude Benazzi -. I contagi sono distribuiti in tutta la provincia. Bisogna fare attenzione, in primis l'invito è rivolto ai cittadini ma anche noi come azienda sanitaria ci stiamo impegnando a monitorare sempre più da vicino positivi in quarantena e ricoverati».