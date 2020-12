Covid, positivi tre sacerdoti e uno studente: chiuso l'istituto Salesiano

L'istituto salesiano "Enrico di Sardegna" a Castello di Godego resterà chiuso per una settimana, fino al 9 dicembre. Nelle scorse ore tre sacerdoti e uno studente sono risultati positivi al Covid.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'istituto ospita 300 studenti tra elementari e medie. A risultare positivo per primo era stato proprio uno degli alunni. Per l'Ulss 2 le lezioni sarebbero potute continuare in presenza ma, poche ore più tardi, anche tre sacerdoti dell'istituto sono risultati positivi. Al fine di evitare il diffondersi di un possibile focolaio, dunque, la direzione dell'istituto in accordo con il sindaco, Diego Parisotto, ha deciso di chiudere la scuola per una settimana, sfruttando anche il ponte dell'Immacolata. Fino al 9 dicembre gli studenti seguiranno le lezioni a distanza. Ad oggi, parte del personale non docente si trova in isolamento. Un'ora di videolezione al giorno per gli studenti di prime e seconde elementari, due ore al giorno per le classi terze, quarte e quinte. Il 9 dicembre, al rientro in classe, gli studenti saranno sottoposti a un nuovo screening di massa con tamponi per tutti gli alunni.