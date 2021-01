Covid alle elementari di Cusignana: tamponi a maestri e alunni

Tamponi a tutti i maestri e agli alunni di prima e seconda elementare alla scuola primaria "Francesco Baracca" di Cusignana, frazione di Giavera del Montello. Il nuovo screening, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole superiori, è stato disposto dal Servizio Igiene dell'Ulss 2 dopo il focolaio registrato nella seconda elementare, ancora in quarantena.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", uno dei sei insegnati della classe ha iniziato a manifestare per la prima volta i sintomi del virus. Tutti i nove alunni positivi emersi dal precedente screening dell'Ulss 2 erano invece asintomatici. La notizia ha portato alla disposizione di un nuovo giro di tamponi, questa volta non solo per i bambini di seconda ma anche per i maestri e gli studenti di prima elementare, sempre dello stesso istituto. Il sospetto è che il focolaio sia partito dalla positività di uno degli insegnanti di seconda anche se, al momento, il personale sanitario non ne ha la certezza. Il nuovo screening sarà fondamentale per fare il punto sull'attuale situazione contagi nella scuola.

A Volpago del Montello, nel frattempo, è emersa la positività di un bimbo di quinta elementare. Tutta la classe è finita in isolamento insieme alle due insegnanti principali della sezione. Il problema è che le due maestre insegnano anche in un'altra sezione dove non si sono registrati casi di positività e che sta continuando con le lezioni in presenza. Per non far perdere ore alla classe, l'istituto ha disposto che le due maestre in isolamento continuino il lavoro da casa con la didattica a distanza almeno fino al 2 febbraio.