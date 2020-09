Covid a scuola: nella Marca altre quattro classi finiscono in quarantena

Nella Marca continuano i contagi, seppur asintomatici, di giovani studenti nelle scuole. Nelle ultime ore, dopo alcuni test rapidi positivi, sono finiti in quarantena gli allievi di ben quattro classi differenti. Nello specifico si tratta di due classi in due materne del trevigiano, una classe di un liceo dell'asolano ed un'altra classe in una superiore del pievigino (in questi due ultimi casi le quarantene sono scattate per il verificarsi di una seconda positività dopo una prima riscontrata nei giorni scorsi). Alla scuola elementare De Amicis in centro a Treviso, invece, l'Ulss 2 non ha ritenuto di predisporre alcun isolamento essendo risultato positivo al molecolare un singolo alunno.

In ogni caso, per quanto riguarda l'escalation di contagi da Coronavirus in tutta la provincia, l'ultimo bollettino dell'Azienza Zero riporta che nel trevigiano al momento sono presenti 899 persone positive che portano ad un totale di 5.108 i soggetti contagiati dall'inizio dell'epidemia. Nel dettaglio, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso sono attualmente ricoverate 14 persone e 1 al nosocomio di Vittorio Veneto (città che registra anche 19 contagiati sparsi per varie strutture territoriali), seppur tutti in area non critica. Sono invece 348 i deceduti a causa del virus (di cui una ultranovantenne affetta da pluripatologie deceduta nelle ultime ore in una Rsa dell'asolano), mentre 3.861 è il totale dei negativizzati virologici.