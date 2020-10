Covid, dodici classi finiscono in quarantena nella Marca

Dodici classi in isolamento preventivo nelle ultime 24 ore nella sola provincia di Treviso. Alle cinque classi in quarantena emerse nella mattinata di mercoledì 21 ottobre (ma riferite alla giornata di ieri) si sono aggiunte altre 7 classi messe in isolamento nella giornata di oggi. A darne notizia è l'Ulss 2 a commento del bollettino sull'emergenza Covid diffuso da Azienda Zero.

I cinque isolamenti di ieri riguardavano tre classi delle medie, una delle superiori e una delle elementari, tutte con alunni positivi al virus. Oggi invece le sette classi in quarantena sono una delle scuole medie e sei di vari istituti superiori della provincia. L'aumento esponenziale dei positivi in provincia di Treviso è dovuto, secondo quanto riportato dalla Regione, dal fatto che sono stati scaricati praticamente tutti i dati di Venezia dal 15 ottobre a oggi (circa 500 positività), per una variazione del sistema informatico di carico dei dati. L’aumento reale di oggi conferma, in realtà, l'andamento dei giorni scorsi. A fine giornata, in ogni caso, nella sola provincia di Treviso si sono registrati 385 positivi in più rispetto a ieri: 223 nel bollettino di mercoledì mattina, 162 in quello di mercoledì sera per un totale di 2461 persone attualmente positive.Un 87enne e un 89enne, entrambi con altre gravi patologie pregresse aggravate dai sintomi del Covid, hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. In provincia di Treviso il conteggio dei decessi sale così a 362 morti dall'inizio dell'emergenza. Le persone in isolamento nella Marca sono 2615 di cui 1039 positivi e 526 con sintomi. Due persone ricoverate in terapia intensiva al Ca' Foncello, dove in area non critica i ricoverati sono 31 (4 in più di ieri). In ospedale a Vittorio Veneto sono invece 29 i ricoverati in area non critica (+3 rispetto a ieri) mentre nell'ospedale di comunità, sempre a Vittorio Veneto, sono 7 i pazienti Covid-positivi.