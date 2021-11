Covid, 198 scuole con provvedimenti: «Istituti a rischio chiusura»

Quattro nuovi ricoveri nel fine settimana e 138 positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso. A preoccupare però è l'andamento dei contagi nelle scuole della Marca: lunedì 22 novembre sono 198 gli istituti con provvedimenti di cui 68 in quarantena e 130 in monitoraggio. «Se i contagi continueranno ad aumentare nei prossimi giorni dovremmo chiudere alcune scuole».

A dirlo è il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi. «Il 17,7% dei positivi nella Marca è vaccinato o con una dose (il 10,7%) o con entrambe le dosi (il 7%). Si tratta di positivi Over 60 vaccinati a inizio della campagna vaccinale e in attesa della terza dose. 24 le squadre sportive con almeno 2-3 casi di positività tra i tesserati. La copertura degli Over 80 vaccinati con tre dosi è salita al 36,5%. Nessun fragile o ospite delle case di riposo è attualmente positivo al Covid. Sei gli operatori sanitari delle Rsa contagiati in tutta la provincia. La copertura vaccinale degli Over 12 ha raggiunto l'82,5% mentre l'indice Rt provinciale è sceso nelle ultime ore a 1,04.