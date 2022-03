Covid, contagi in aumento tra i giovani: 335 classi con provvedimenti

Sono 1.242 i nuovi positivi al Covid trovati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso: di questi la maggior parte è in età scolare. Un boom di giovani contagiati che ha fatto ripartire la didattica a distanza e i provvedimenti nelle scuole: 335 le classi interessate oggi a livello provinciale, 49 di queste sono in quarantena.

La buona notizia è che, nonostante l'aumento dei contagi legato alla diffusione della variante Omicron 2, i ricoveri negli ospedali stanno continuando a diminuire. Ad oggi sono 96 i pazienti positivi ricoverati, di cui 24 si trovano negli ospedali di comunità a Treviso e Vittorio Veneto. In terapia intensiva è rimasto un solo paziente positivo mentre l'indice Rt provinciale è sceso a 0,80. L'incidenza tra i minorenni sale a 743 casi su 100mila abitanti ma nessun bambino è al momento ricoverato per Covid. «Abbiamo 122 dipendenti ancora positivi al virus - commenta il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - Non si sono contagiati in ospedale ma in ambito familiare. Speriamo possano tornare in servizio al più presto». In chiusura un'importante novità per il Covid hotel allestito all'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene: i pazienti in quarantena saranno trasferiti dall'8 aprile in un albergo di Vittorio Veneto messo a disposizione da un albergatore della zona. La struttura servirà ad accogliere i pazienti positivi in attesa dell'apertura dell'ex sede Enam a Farra di Soligo, prevista entro i prossimi due mesi.