Covid, nella Marca 22 classi in quarantena e 29 in automonitoraggio

Nel giorno in cui il Generale Figliuolo ha dato il via alle somministrazioni della terza dose di vaccino dall'ex Maber di Villorba, arriva un nuovo aggiornamento sui contagi nelle scuole "sentinella" della provincia di Treviso.

Secondo i dati diffusi dall'Ulss 2 - Marca trevigiana sono 22 le classi attualmente in quarantena, in diminuzione rispetto alle 35 classi della scorsa settimana: 10 le classi di scuola materna in isolamento, 2 negli asili nido, altre due alle elementari e alle scuole medie. Tre classi in quarantena alle superiori e altre tre quarantene registrate in doposcuola e centri per l'infanzia. 29, invece, le classi in automonitoraggio: 12 alle elementari, 7 alle medie, 8 alle superiori e due nei doposcuola. Questa mattina il direttore generale, Francesco Benazzi, aveva fornito una prima panoramica sull'andamento della pandemia nella Marca dove si registrano 59 contagi ogni 100mila abitanti e 67 pazienti ricoverati negli ospedali. Nella Marca sono 12mila i super fragili da vaccinare con la terza dose a ritmi di 1.500 persone al giorno. In continuo aumento, negli ultimi giorni, le prenotazioni di prima e seconda dose. Effetto del Green Pass che ha portato a un aumento del 30% delle prenotazioni.