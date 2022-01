Covid, 1.087 classi in quarantena ma provvedimenti in calo

Mercoledì 26 gennaio il contagio nelle scuole della Marca ha iniziato a rallentare per la prima volta dopo diversi giorni. Le classi con provvedimenti ieri erano 3.361, oggi sono 3.268. Un calo significativo, nonostante le quarantene continuino ad aumentare raggiungendo quota 1.087 classi. 464 i monitoraggi in provincia di Treviso, 1250 le classi in autosorveglianza, 467 le miste (quarantene e monitoraggi).

Una stima effettuata dalla direzione prevenzione della Regione sulla situazione scolastica tra l’11 e il 15 gennaio, indica che in Veneto sono state coinvolte da casi Covid 15.289 classi, delle quali 5.436 sono finite in quarantena. Gli studenti coinvolti sono stati 271.932, dei quali 96.339 in quarantena. L'attuale scenario epidemiologico si caratterizza per un'elevata circolazione virale nella popolazione generale e in particolare nelle fasce di età scolare.