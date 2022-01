Covid, nella Marca 666 classi con provvedimenti: 129 in quarantena

Aumentano in maniera vertiginosa i contagi nelle scuole del Veneto: giovedì 13 gennaio in provincia di Treviso sono 666 le classi con provvedimenti di cui 129 in quarantena e il resto in monitoraggio e autosorveglianza.

A renderlo noto è l'Ulss 2 che registra oggi un numero di casi raddoppiato rispetto alla giornata di ieri (per quanto riguarda il numero di classi con provvedimenti) appena quattro giorni dopo la ripresa delle lezioni. «In Veneto una classe su quattro è già finita in isolamento» ha annunciato oggi il presidente della Regione, Luca Zaia. Dopo di lui è intervenuta l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin che ha tenuto anche un punto sui focolai nelle case di riposo: «Su 330 strutture e 30mila ospiti a livello regionale ci sono 509 anziani positivi ma solo 20 di questi sono ricoverati in ospedale, gli altri sono assistiti nelle Rsa perché paucisintomatici e asintomatici. Dimostrazione che l'89% di terze dosi somministrate agli Over 80 stanno funzionando. Su 28mila operatori sanitari 481 sono positivi e stanno creando non pochi problemi a livello organizzativo» ha spiegato l'assessore Lanzarin.