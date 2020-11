Covid, sindaca di Vedelago positiva al test rapido: «Continuo a lavorare»

Cristina Andretta positiva al Covid-19. La sindaca di Vedelago, giovedì 5 novembre, ha inviato un video-messaggio a tutti i suoi concittadini e colleghi di Giunta per aggiornali sulle sue condizioni di salute.

«Sono risultata positiva al test rapido. Ora sono in attesa dell'esito del tampone molecolare che presumo sarà comunque positivo - ha esordito nel video - Già da ieri sono a casa, in isolamento, in una stanza che ho allestito per l'occasione dove sono separata dai miei familiari. Avendo comunque a disposizione computer, telefono potrò continuare a lavorare da remoto per il Comune. Come vedete sto bene - prosegue - ho lievissimi sintomi, un po' di tosse e raffreddore. Spero continui così anche nei prossimi giorni. Il mio pensiero va a chi sta lottando davvero contro questo mostro di virus. Dobbiamo unire le forze e combatterlo» ha concluso la sindaca. Andretta è la quarta amministratrice trevigiana a risultare positiva al virus dopo i casi di Fabio Chies (Conegliano) e Cristina Da Soller (Cison di Valmarino) nella prima ondata di marzo-maggio. Nelle ultime settimane Mirco Villanova, sindaco di Sernaglia della Battaglia, era stato invece il primo cittadino a risultare positivo nella seconda ondata dell'emergenza Covid. Andretta, 45 anni a fine mese, era entrata in contatto nei giorni scorsi con una dipendente comunale risultata positiva. I suoi familiari sono invece risultati negativi al tampone rapido.