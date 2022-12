Covid, il sindaco Fabio Chies positivo per la terza volta

Non ha febbre, solo un po' di raffreddore e mal di gola, eppure il sindaco di Conegliano Fabio Chies è risultato positivo al Covid per la terza volta da inizio pandemia. I suoi concittadini sono venuti a saperlo giovedì 8 dicembre quando il primo cittadino non si è fatto vedere all'attesa inaugurazione del Villaggio di Natale.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nei giorni scorsi Chies aveva avvertito i primi sintomi di malessere. Dopo essere risultato positivo ad un tampone fai da te, il sindaco è andato in farmacia per accertare la positività ed infatti anche il secondo tampone ha dato esito positivo. A quel punto è scattato l'isolamento. Da inizio pandemia è la terza volta che Chies risulta positivo ad un tampone Covid, i sintomi questa volta sono decisamente meno forti rispetto al passato ma ora dovrà rispettare i cinque giorni di quarantena a casa prima di poter riprendere l'attività pubblica e i tanti appuntamenti che lo attendono in vista del Natale a Conegliano.