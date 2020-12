Covid, positiva la sindaca di Monastier: tamponi ai dipendenti comunali

Ad oggi, giovedì 3 dicembre, sono 23 i cittadini residenti a Monastier positivi al Covid. Tra questi c'è anche la sindaca del paese, Paola Moro. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore direttamente dalla sindaca che su Facebook ha scritto:

«Come sintomi ho un po’ di febbre, mal di testa e qualche colpo di tosse. Una specie di lieve influenza. Per il momento è tutto sotto controllo - ha scritto, rassicurando i concittadini - Provo invece una sensazione di fastidio per essere stata contagiata malgrado tutte le precauzioni prese. Ecco questo è il covid, un virus subdolo, appiccicoso e insidioso. Nel frattempo il municipio di Monastier è stato sanificato non appena è arrivata la conferma della positività della sindaca. I dipendenti comunali che avevano lavorato insieme a lei negli ultimi giorni, seppur con mascherina e distanziamento, saranno sottoposti al test del tampone. «Sono sempre a disposizione con mail e telefono. Speriamo di uscirne presto» ha concluso Paola Moro.