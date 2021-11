Covid, positivo il sindaco di Povegliano: «Avrò il Green Pass senza vaccinarmi»

Sabato 27 novembre il sindaco di Povegliano Rino Manzan, non vaccinato per scelta, è risultato positivo al Covid. A contagiare il primo cittadino è stata la compagna, positiva al virus da giovedì scorso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Manzan ha la febbre ma respira autonomamente e sta trascorrendo il periodo di isolamento in casa, in attesa di negativizzarsi. Grazie a questa positività, il primo cittadino potrà ottenere il Green Pass per sei mesi senza bisogno di vaccinarsi. In più occasioni, nelle scorse settimane, il sindaco aveva espresso le sue posizioni contro i vaccini partecipando anche alla manifestazione No Green pass di Vittorio Veneto, con altre 700 persone, tra cui il cantante Povia. Da 10 anni il sindaco Manzan sta lottando contro un tumore, sottoponendosi alla radioterapia. Per questo ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid anche se la normativa non aveva previsto esenzioni per lui, inserendolo nella categoria di soggetti fragili da vaccinare. Il sostegno del sindaco ai movimenti anti-vaccino era noto da tempo: a metà ottobre proprio il Comune di Povegliano aveva dato il via libera all'apertura di una scuola alternativa con il sistema dell'educazione parentale per agevolare i genitori contrari ai vaccini ma anche all'uso della mascherina a scuola.