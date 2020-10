Sernaglia, il sindaco Villanova è positivo al Covid: chiuso il municipio

Il sindaco Mirco Villanova è risultato positivo al Coronavirus. Lo hanno confermato i test a cui si è sottoposto nei giorni scorsi. Il primo cittadino è sintomatico e si trova in isolamento domiciliare. «Non sto molto bene - commenta il sindaco raggiunto telefonicamente dai nostri microfoni - Ho febbre alta e tosse ma per ora sto continuando a lavorare. Non mi sento di rilasciare ulteriori dichiarazioni se non che tra dieci giorni tornerò a sottopormi al test del tampone».

Il primo cittadino è in contatto costante con la giunta, i consiglieri e gli uffici comunali per coordinare l'attività amministrativa. Il ricevimento dei cittadini è stato sospeso fino a nuova comunicazione. Il municipio, inoltre, è attualmente chiuso al pubblico per consentire la puntuale sanificazione degli ambienti. La riapertura al pubblico, solo su appuntamento o suonando il campanello e attendendo l'autorizzazione a entrare nel rispetto delle norme anti Covid, è prevista per domani, giovedì 29 ottobre, in sicurezza secondo il protocollo in vigore. Villanova è il primo sindaco della provincia di Treviso a risultare positivo al virus nella seconda ondata di contagi che sta colpendo in questi giorni tutta Italia. Nella prima ondata di marzo era stato il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, il primo amministratore a finire in isolamento.