Covid, positivo il sindaco Marco Della Pietra: «Virus subdolo»

Il primo cittadino di Spresiano ha annunciato su Facebook di aver contratto il virus: ora è in isolamento con i familiari. Non saranno necessari tamponi in municipio

«Mi è appena arrivato il risultato del tampone molecolare e speravo non fosse questo. Sono positivo al Covid-19 e non vi dico lo sconforto del momento. Ho sempre cercato di rispettare le regole e di proteggere me e chi mi sta vicino, ma alla fine non è bastato: questo virus è davvero subdolo e proprio per questo invito tutti a tener duro e a non mollare rispettando le prescrizioni e avendo ancora più accortezza. Per ora i sintomi non sono così forti, dolore alle ossa e qualche linea di febbre. Spero solo di non peggiorare e spero soprattutto che i membri della mia famiglia non stiano male; sono sinceramente molto più preoccupato per loro che per me».

Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano ha annunciato con queste parole su Facebook la sua positività al Coronavirus. Il primo cittadino si trova in isolamento domiciliare insieme ai familiari. Non servirà, invece, fare tamponi ai dipendenti del municipio di Spresiano dal momento che il sindaco non aveva più incontrato i colleghi di giunta e non si era più recato in ufficio dopo l'inizio delle festività pasquali. Della Pietra non è il primo sindaco della Marca a risultare positivo al Covid: prima di lui l'ex sindaco di Conegliano, Fabio Chies, il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta, e il sindaco di Sernaglia della Battaglia, Mirco Villanova.