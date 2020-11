Covid, tamponi a tutti i residenti di Castelcucco e Cavaso del Tomba

Sabato 12 e domenica 13 dicembre tutti i cittadini residenti nei Comuni di Cavaso del Tomba e Castelcucco dovranno sottoporsi al tampone rapido. Il Covid point drive-in verrà allestito nel parcheggio Bonotti a Cavaso del Tomba. A Castelcucco il punto tamponi sarà allestito nel parcheggio dello stabilimento Grisport con accesso da Via Nuove Industrie

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", sono oltre cento le persone risultate positive al virus nel solo Comune di Cavaso del Tomba che, in totale, non supera i tremila abitanti. A Castelcucco un'intera classe delle medie è stata messa in isolamento. Alla base dei contagi di massa nei due paesini sembra esserci il mancato rispetto delle norme sul distanziamento. Un funerale e una cena tra non conviventi avrebbero portato il contagio a diffondersi molto rapidamente all'interno delle due comunità al punto che l'Ulss 2 ha deciso, insieme ai sindaci, di avviare lo screening di massa a tutta la popolazione.

Chiuso il municipio di Meduna

A Meduna di Livenza due dipendenti del Comune sono risultati positivi al virus. Negativo al tampone il sindaco Pitton che ha aggiornato i concittadini sull'intera vicenda. Gli uffici comunali, esclusa l'anagrafe, resteranno chiusi da lunedì 30 novembre a mercoledì 2 dicembre. I due dipendenti positivi non sono in condizioni gravi, al momento si trovano in isolamento fiduciario. «Spero che i disagi non durino più di una settimana» ha detto il primo cittadino.

Il bollettino di Azienda Zero

Domenica mattina, 29 novembre, il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica 193 nuovi positivi e 14291 persone attualmente positive. Sono 43 le persone ricoverate in terapia intensiva: 23 a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 4 a Conegliano, 7 a Montebelluna e una a Castelfranco. In area non critica 115 pazienti a Montebelluna, 102 a Vittorio Veneto, 86 al Ca' Foncello, 55 al San Camillo, 38 a Motta di Livenza 26 a Oderzo, 13 a Conegliano e 1 a Castelfranco. A questi dati vanno aggiunti i 20 ricoveri nell'ospedale di comunità di Treviso e i 16 nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto.