Covid: tamponi in Dogana a Natale, Capodanno ed Epifania

Le festività di Natale e Capodanno sono alle porte ma il servizio di screening dell'Ulss 2 non andrà in vacanza visto l'andamento dei casi Covid che continua ad esserci in tutta la provincia.

L'azienda sanitaria ha predisposto l’apertura del punto tamponi di Treviso (Ex Dogana) anche nelle giornate di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania e domenica 8 gennaio 2023, con orario dalle 8-13. In queste giornate saranno invece chiusi gli altri Covid point e i centri vaccini della Marca per i cui orari di apertura si raccomanda di visitare il sito web dell’Ulss 2.