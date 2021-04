Covid, da Comune e cittadini una targa di encomio al personale del San Valentino

Il sindaco: «Si tratta di un gesto semplice, ma ricco di significato, per sottolineare la gratitudine dei cittadini verso il personale ospedaliero che da oltre un anno, senza sosta, presta servizio in una situazione di grande emergenza»

Il vicesindaco reggente di Montebelluna, Elzo Severin, e l’assessore all’Istruzione, Claudio Borgia, venerdì hanno accompagnato una delegazione di cittadini montebellunesi che hanno voluto consegnare una targa di riconoscimento al direttore di ospedale, Marco Cadamuro Morgante e al personale ospedaliero che lavora al San Valentino.

Questo il commento del sindaco: «Si tratta di un gesto semplice, ma ricco di significato, per sottolineare la gratitudine dei cittadini verso il personale ospedaliero che da oltre un anno, senza sosta, presta servizio in una situazione di grande emergenza. Mi auguro che quelle che stiamo vivendo siano le ultime settimane di sacrificio e in emergenza ma resta il fatto che medici, infermieri, operatori sanitarie e direttori sono e continuano ad essere il nostro punto fermo per superare questo difficilissimo periodo. Grazie!».