Terapie intensive vuote: «Vittorio Veneto resterà ospedale Covid»

Aumentano i positivi al Covid nella Marca: nelle ultime 24 ore sono stati 867 i nuovi contagi a livello provinciale. Ad oggi però i reparti di Terapia intensiva e Pneumologia hanno zero pazienti ricoverati. Un centinaio, invece, i ricoveri in area medica.

A dirlo, lunedì 21 marzo, è il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi. «Manterremo attivi 100 posti Covid negli ospedali di Treviso e nell'ospedale di comunità a Vittorio Veneto. Fino a quando non arriverà il caldo non possiamo abbassare la guardia. Vittorio Veneto resterà Covid hospital perché non usciremo da questo nuovo aumento dei contagi prima di un mese. Ci aspettavamo un calo più importante dei casi ma la variante Omicron 2 è ormai al 30% dei positivi. Gli ultimi ricoverati sono tutti non vaccinati ma, nonostante questo, nessuno di loro è più finito in terapia intensiva» spiega il direttore generale.

In chiusura un commento sulla fine delle restrizioni dal 31 marzo: «La mascherina all'aperto non ha più alcun senso. Al chiuso qualche riflessione ci sarebbe da fare - conclude Benazzi -. Penso che tra quindici giorni avremo un'idea più chiara e sicura se poter togliere del tutto le mascherine anche all'interno».